Каждый второй житель Петербурга и Ленобласти находится в поиске подработки

Показатель подрос на 2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Во II квартале 2022 года жители Петербурга и Ленобласти стали активнее искать подработку - количество таких желающих выросло на 2% в сравнении с показателями 2021-ого. Такие данные привели аналитики HeadHunter, основываясь на приведенном опросе.



Как показало исследование, 51% респондентов находится в поиске дополнительного заработка, причем 9% сообщили, что уже нашли такой вариант. Не рассматривают подработку для себя 36% опрошенных.



Сейчас на рынке города и области представлено свыше 10 тыс. вакансий по подработке. Чаще всего они связаны со сферами продаж, маркетинга и образования. Также востребованы водители, операторы, официанты, сиделки и ночные курьеры. Кроме того, отмечают специалисты, некоторые варианты можно совмещать с хобби - это, например, подработка геймдизайнером, няней, специалистом по коррекции фигуры и т.д.

Ранее мы сообщили о том, что за год на 7% выросла средняя зарплата петербуржцев.

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