За год на 7% выросла средняя зарплата петербуржцев

Более чем на 10% зарплатные предложения выросли сразу в семи сферах: "Искусство и масс-медиа" (+13%), "Закупки" (+12%), "ИТ, телеком" (+10%) и других.

Петербуржцы получают на 7% больше, чем в начале лета прошлого года. Сегодня их средняя зарплата составляет порядка 62 тыс. рублей. Об этом сообщают эксперты hh.ru, анализируя, как изменилась медианная предлагаемая зарплата петербуржцев за год.

Более чем на 10% зарплатные предложения выросли сразу в семи сферах: "Искусство и масс-медиа" (+13%), "Закупки" (+12%), "ИТ, телеком" (+10%) и других. Помимо этого, работодатели на 13% увеличили доход в вакансиях для начинающих специалистов и студентов.

В топ антилидеров по падению среднего дохода попали такие сферы, как "Домашний персонал" (-15%), "Госслужба" (-5%), "Наука и образование" (-2%). Эксперты заключили, что в целом зарплатные ожидания петербуржцев и предложения работодателей совпадают, что может говорить о некотором балансе в отраслях.

Ранее за три месяца количество вакансий в Петербурге сократилось на 20%. Спрос на сотрудников в сфере транспорта уменьшился на 31%. Ранее в 2017-2019 гг. в преддверии лета гораздо чаще требовались такие специалисты.

Фото: Piter.tv

