За три месяца количество вакансий в Петербурге сократилось на 20%

Спрос на сотрудников в сфере транспорта уменьшился на 31%. Ранее в 2017-2019 гг. в преддверии лета гораздо чаще требовались такие специалисты.

За три весенних месяца количество вакансий в Петербурге сократилось на 18%. Об этом сообщают аналитики SuperJob.ru, передают "Ведомости".

Спрос на сотрудников в сфере транспорта уменьшился на 31%. Ранее в 2017-2019 гг. в преддверии лета гораздо чаще требовались такие специалисты. В строительной отрасли также понизился спрос на 20%, в сфере "банки, инвестиции, лизинг" — на 30%, в сфере "консалтинг" — на 29%.

Вакансии в отраслях "страхование", "маркетинг, реклама", "закупки, снабжение", "ретейл" сократился на 20-25%. Спрос остается высоким на специалистов в области IT, а также на сотрудников в сфере туризма – он вырос на 11,7.

Несмотря на сокращение числа вакансий, средние зарплаты в городе продолжают увеличиваться. По данным аналитиков hh.ru, в начале мая средняя зарплата в Петербурга составила почти 62 000 рублей. Этот на 8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге за 2,5 месяца уровень конкуренции за вакансии вырос до 8 человек на место. Больше всего не повезло специалистам из сферы науки и образования.

Фото: Piter.tv

