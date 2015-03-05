В Петербурге за 2,5 месяца уровень конкуренции за вакансии вырос до 8 человек на место

Больше всего не повезло специалистам из сферы науки и образования.

За вторую неделю мая число вакансий в Петербурге снизилось на 3%. Об этом сообщили аналитики hh.ru сегодня, 16 мая.

Больше всего не повезло специалистам из сферы науки и образования. Спрос на них снизился на 9%. Досталось и страховщикам - число новых рабочих мест сократилось на 8%. Сложнее будет найти работу и работникам сферы искусства и массмедиа (-5%).

Уровень конкуренции значительно вырос за последние 2,5 месяца. Теперь за место борются, как правило, не 6 человек, а 8. Отметим, что нормой для рынка является до 5 кандидатов на должность.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге появится 17 тыс. рабочих мест благодаря благоустройству территории около станции "Горская".

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