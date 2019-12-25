В Петербурге растет конкуренция на рынке труда: соискатели стали активнее

Согласно статистике, только за последний месяц более 532 тысяч петербуржцев разместили или актуализировали свои резюме.

Рынок труда Санкт-Петербурга демонстрирует рост активности среди соискателей. По данным аналитиков hh.ru, за первые месяцы 2025 года жители города все чаще обновляют резюме и ищут новые рабочие места. Это приводит не только к увеличению числа кандидатов, но и к усилению конкуренции за вакансии.

Согласно статистике, только за последний месяц более 532 тысяч петербуржцев разместили или актуализировали свои резюме на hh.ru. В сравнении с началом года этот показатель вырос на 12%, а относительно весны 2024 года – на 24%.

Среди наиболее активных соискателей – представители сферы ритейла: число обновленных резюме от продавцов, кассиров и консультантов увеличилось на 15%. Такой же прирост активности наблюдается среди специалистов рабочих профессий (сварщиков, механиков, грузчиков и др.), а также в транспортной сфере (водителей, курьеров, логистов). В топ-5 также вошли сотрудники сферы обслуживания и общественного питания (официанты, повара, хостес), а также работники автосервиса.

Рост числа соискателей привел к увеличению конкуренции на рынке труда. В среднем на одну вакансию в Петербурге сейчас претендует 5,6 человек, тогда как ранее этот показатель составлял 4,1. Самая высокая конкуренция отмечается в сфере искусства (26 кандидатов на место), топ-менеджмента (23,4 резюме) и консалтинга (23,4 резюме, что на 7,5 пункта больше, чем в прошлом году).

Несмотря на общее оживление рынка, в Петербурге сохраняется дефицит кадров в ряде отраслей. Наиболее остро не хватает специалистов в розничной торговле (2 резюме на место) и здравоохранении (3,3 резюме).

Фото: unsplash (Christiann Koepke)