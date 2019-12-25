Мосгорсуд отклонил жалобу на арест мэра Красноярска Логинова

Решение Басманного районного суда осталось без изменений.

Московский городской суд отклонил жалобу на арест мэра города Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в получении взяток на общую сумму в 180 миллионов рублей (по части 6 статьи 290 УК РФ). Соответствующее заявление сделала судья на заседании. Известно, что мероприятие проводилось в закрытом режиме. Сторона защиты фигуранта расследования отказалась давать комментарии журналистам из-за подписки о неразглашении материалов уголовного дела.

Постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 4 августа в отношении Логинова Владислава Анатольевича оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. решение инстанции

Государственное обвинение полагает, что в период с 2018 по 2024 года Владислав Логинов получил от генерального директора коммерческой организации свыше 180 миллионов рублей как денежными средствами, так и в виде оплаты строительства бани на его земельном участке. Материальное поощрение чиновник якобы получил за обеспечение победы фирмы в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорожных полотен.

В Красноярске назначили исполняющего обязанности мэра после ареста Логинова.

Фото: Piter.tv