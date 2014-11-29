В Петербурге появится 17 тыс. рабочих мест благодаря благоустройству территории около станции "Горская"

Авторы проекта предлагают открыть на данном участке парковую и туристическую зоны, построить склады и IT-кластеры.

На территории около станции "Горская" планируется открыть новые фабрики и общественные пространства, которые подарят Петербургу 17 тыс. рабочих мест. Производственная зона, которая длительное время была свалкой, будет приведена в порядок компанией "Мегалайн". Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Авторы проекта предлагают открыть на данном участке парковую и туристическую зоны, построить склады и IT-кластеры. Вместо свалки здесь может появиться рабочее пространство для горожан.

Отметим, что план преображения площадки компания "Мегалайн" представила летом 2021 года на ПЭФ. Смольный обратил внимание на идею в условиях текущей экономической обстановки.

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