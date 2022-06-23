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Депутат ЗакСа Петербурга заинтересован ночным шумом на реках и каналах
Сегодня, 12:16
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Депутат ЗакСа Петербурга заинтересован ночным шумом на реках и каналах

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Денис Четырбок считает, что необходим компромисс, поскольку комфортно должно быть и местным жителям.

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга Денис Четырбок и Марина Шишкина обратились к вице-губернатору Кириллу Полякову в связи с жалобами горожан на ночной шум на реках и каналах. 

Прогулки на водном транспорте – это уже неотъемлемая часть туристического облика Петербурга. Но в разгар навигационного сезона экскурсии и мероприятия по рекам и каналам проводятся практически круглосуточно, сопровождаются шумом, криками и громкой музыкой, что, конечно же, нарушает права петербуржцев на тишину и покой в ночное время. 

Денис Четырбок, депутат ЗакСа Петербурга 

Депутаты считают, что необходим компромисс, поскольку комфортно должно быть и местным жителям. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге модернизируют систему видеонаблюдения за водным транспортом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прогулки по воде, реки и каналы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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