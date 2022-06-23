Депутат ЗакСа Петербурга заинтересован ночным шумом на реках и каналах

Денис Четырбок считает, что необходим компромисс, поскольку комфортно должно быть и местным жителям.

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга Денис Четырбок и Марина Шишкина обратились к вице-губернатору Кириллу Полякову в связи с жалобами горожан на ночной шум на реках и каналах.

Прогулки на водном транспорте – это уже неотъемлемая часть туристического облика Петербурга. Но в разгар навигационного сезона экскурсии и мероприятия по рекам и каналам проводятся практически круглосуточно, сопровождаются шумом, криками и громкой музыкой, что, конечно же, нарушает права петербуржцев на тишину и покой в ночное время. Денис Четырбок, депутат ЗакСа Петербурга

Депутаты считают, что необходим компромисс, поскольку комфортно должно быть и местным жителям.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге модернизируют систему видеонаблюдения за водным транспортом.

Фото: Piter.TV