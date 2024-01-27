На воде в Петербурге в 2026 году установят 10 комплексов автоматической видеофиксации нарушений

Сейчас акваторию охватывают свыше 500 камер.

На реках и каналах в Петербурге в следующем году установят 10 стационарных и мобильных комплексов автоматической видеофиксации нарушений. Сейчас акваторию охватывают свыше 500 камер, рассказали в городском комитете по транспорту 23 июля.

Туристические прогулки должны быть организованы не только красиво и познавательно, но и с соблюдением высокого уровня безопасности и комфорта, как это должно быть в культурной столице нашей страны. Дмитрий Ваньчков, заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга

За ситуацией на воде следят патрульная служба ГКУ "Агентство внешнего транспорта", ГИМС, Ространснадзор, полиция и система "Безопасный город". С начала навигации провели 51 рейд, выявлено 295 нарушений, что на 30%, чем за аналогичный период прошлого сезона.

Ранее на Piter.TV: новое электросудно "Стрельна" будет курсировать в Петербурге.

Фото: Piter.TV