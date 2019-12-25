Новое электросудно "Стрельна" будет курсировать в Петербурге

На городском причале близ Петропавловской крепости представлено новое экологически чистое судно под названием "Стрельна". Информацию распространил Комитет по транспорту города.
Электродвигатель судна разработан на основе улучшенной версии советского корабля Р-51, выпускаемого верфью "Эмпериум" в Ленинградской области. Современный дизайн сочетает внешний облик советских прогулочных судов с инновациями: электроприводом, переработанной формой корпуса, мощными аккумуляторными системами и умной электроникой.
Максимальная вместимость пассажиров составляет 140 человек. Внутри предусмотрено уютное кафе и просторный конференц-зал впереди судна с видом на реку. Верхняя палуба оснащена открытой площадкой и крытым пространством под навесом.
Во время передвижения "Стрельна" практически бесшумна и не производит вибрации. Судно оборудовано гибридной энергетической установкой, продлевающей автономность до 8 часов непрерывного плавания. Владельцем и оператором судна станет туристическая компания "ВодоходЪ", планирующая использовать корабль для туристических маршрутов по реке Неве и выходов в акваторию Финского залива.
Комментируя событие, председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев подчеркнул важность перехода на экологически чистый транспорт, утверждая, что использование электромобильных технологий поможет уменьшить загрязнение водных и воздушных ресурсов города. В дополнение комитет занимается развитием инфраструктуры зарядных станций для электрических плавсредств, продвигая концепцию энергоэффективного транспорта будущего.
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Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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