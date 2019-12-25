Новое электросудно "Стрельна" будет курсировать в Петербурге

Максимальная вместимость пассажиров составляет 140 человек.

На городском причале близ Петропавловской крепости представлено новое экологически чистое судно под названием "Стрельна". Информацию распространил Комитет по транспорту города.

Электродвигатель судна разработан на основе улучшенной версии советского корабля Р-51, выпускаемого верфью "Эмпериум" в Ленинградской области. Современный дизайн сочетает внешний облик советских прогулочных судов с инновациями: электроприводом, переработанной формой корпуса, мощными аккумуляторными системами и умной электроникой.

Максимальная вместимость пассажиров составляет 140 человек. Внутри предусмотрено уютное кафе и просторный конференц-зал впереди судна с видом на реку. Верхняя палуба оснащена открытой площадкой и крытым пространством под навесом.

Во время передвижения "Стрельна" практически бесшумна и не производит вибрации. Судно оборудовано гибридной энергетической установкой, продлевающей автономность до 8 часов непрерывного плавания. Владельцем и оператором судна станет туристическая компания "ВодоходЪ", планирующая использовать корабль для туристических маршрутов по реке Неве и выходов в акваторию Финского залива.

Комментируя событие, председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев подчеркнул важность перехода на экологически чистый транспорт, утверждая, что использование электромобильных технологий поможет уменьшить загрязнение водных и воздушных ресурсов города. В дополнение комитет занимается развитием инфраструктуры зарядных станций для электрических плавсредств, продвигая концепцию энергоэффективного транспорта будущего.

Ранее мы сообщили о том, что новые стандарты внешнего вида курьеров ввели в Петербурге.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга