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Петербуржцы очистили реку Красненькая от бутылок и прочего мусора
Сегодня, 14:35
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Петербуржцы очистили реку Красненькая от бутылок и прочего мусора

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Волонтеры за несколько часов собрали более 10 кубометров мусора.

Жители Петербурга провели субботник на берегу реки Красненькая в субботу, 14 мая. Волонтеры за несколько часов собрали более 10 кубометров мусора, 11 тонн грузовых и 1,5 тонны автомобильных покрышек. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Экстрой".

Уборку территории предложили провести активисты и жители Красносельского и Кировского районов. В работе приняли участие представители городского комитета по природопользованию, специалисты СПб ГУП "Экстрой", сотрудники АО "Петербургский нефтяной терминал" и ООО "Авалон". 

Ранее на Piter.tv: свыше 22 тыс. российских школьников посетили занятия, посвященные эковолонтерству.

Фото:  СПб ГУП "Экстрой"

 

Теги: волонтеры, мусор, река красненькая, уборка мусора, экология
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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