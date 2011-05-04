Петербуржцы очистили реку Красненькая от бутылок и прочего мусора

Волонтеры за несколько часов собрали более 10 кубометров мусора.

Жители Петербурга провели субботник на берегу реки Красненькая в субботу, 14 мая. Волонтеры за несколько часов собрали более 10 кубометров мусора, 11 тонн грузовых и 1,5 тонны автомобильных покрышек. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Экстрой".

Уборку территории предложили провести активисты и жители Красносельского и Кировского районов. В работе приняли участие представители городского комитета по природопользованию, специалисты СПб ГУП "Экстрой", сотрудники АО "Петербургский нефтяной терминал" и ООО "Авалон".

Ранее на Piter.tv: свыше 22 тыс. российских школьников посетили занятия, посвященные эковолонтерству.

Фото: СПб ГУП "Экстрой"