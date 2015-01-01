Свыше 22 тыс. российских школьников посетили занятия, посвященные эковолонтерству

Учителя и волонтеры рассказали детям, как человек может снизить нагрузку на окружающую среду.

Российские преподаватели провели уроки "Экология начинается с тебя", приуроченные ко дню экологического просвещения. Их посетили более 22 тыс. российских школьников. Об этом сообщил телеканал 360.

Генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что данная акция направлена на продвижение экологических знаний и формирование экологической культуры среди молодых ребят. Уроки организовали Всероссийская общественная организация волонтеров-экологов "Делай!" и Российский экологический оператор. Учителя и волонтеры рассказали школьникам, как человек может снизить нагрузку на окружающую среду.

РЭО активно занимается развитием экологического добровольчества, у нас есть программа, в рамках которой мы хотим объединить 10 тысяч волонтеров из 70 регионов страны. Денис Буцаев, генеральный директор ППК РЭО

Школьники посещали мастер-классы, а также эстафеты по сдаче экологических нормативов "ЭкоГТО". Они прослушали информацию о том, как производится сбор вторичного сырья на переработку.

Ранее мы сообщили, что участниками ПМЭФ-2022 станут более 500 российских компаний.

Фото: Piter.TV