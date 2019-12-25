Участниками ПМЭФ-2022 станут более 500 российских компаний

В Санкт-Петербургском международном экономическом форуме примут участие 500 российских компаний. Об этом сообщила пресс-служба Фонда Росконгресс.
Компания работают более чем в 60 различных отраслях. 80% из них будут представлены на уровне глав. Самое большое количество организаций из IT-сектора.
Главной темой форума станет "Новый мир — новые возможности". Основную деловую программу разделили на 4 направления: глобальная и российская экономика, социальная и технологическая повестка, развитие человеческого потенциала.
На форум приедут представители бизнеса из Беларуси, Ирана, Индии, Египта, Китая, Латинской Америки, Ближнего Востока и Европы. Свое участие подтвердили представители 69 стран.
ПМЭФ пройдет 15-18 июня в "Экспофоруме".
Фото: Piter.tv
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