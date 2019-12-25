  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Участниками ПМЭФ-2022 станут более 500 российских компаний
Сегодня, 15:52
49
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Участниками ПМЭФ-2022 станут более 500 российских компаний

0 0

Участники форума будут обсуждать работу в условиях новых экономических вызовов.

В Санкт-Петербургском международном экономическом форуме примут участие 500 российских компаний. Об этом сообщила пресс-служба Фонда Росконгресс. 

Компания работают более чем в 60 различных отраслях. 80% из них будут представлены на уровне глав. Самое большое количество организаций из IT-сектора. 

Главной темой форума станет "Новый мир — новые возможности". Основную деловую программу разделили на 4 направления: глобальная и российская экономика, социальная и технологическая повестка, развитие человеческого потенциала. 

На форум приедут представители бизнеса из Беларуси, Ирана, Индии, Египта, Китая, Латинской Америки, Ближнего Востока и Европы. Свое участие подтвердили представители 69 стран.

ПМЭФ пройдет 15-18 июня в "Экспофоруме". 

Фото: Piter.tv

Теги: бизнес, пмэф, форум, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии