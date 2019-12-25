Участниками ПМЭФ-2022 станут более 500 российских компаний

Участники форума будут обсуждать работу в условиях новых экономических вызовов.

В Санкт-Петербургском международном экономическом форуме примут участие 500 российских компаний. Об этом сообщила пресс-служба Фонда Росконгресс.

Компания работают более чем в 60 различных отраслях. 80% из них будут представлены на уровне глав. Самое большое количество организаций из IT-сектора.

Главной темой форума станет "Новый мир — новые возможности". Основную деловую программу разделили на 4 направления: глобальная и российская экономика, социальная и технологическая повестка, развитие человеческого потенциала.

На форум приедут представители бизнеса из Беларуси, Ирана, Индии, Египта, Китая, Латинской Америки, Ближнего Востока и Европы. Свое участие подтвердили представители 69 стран.

ПМЭФ пройдет 15-18 июня в "Экспофоруме".

Фото: Piter.tv