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Прохор Шаляпин объяснил, почему опубликовал объявление о поиске работы
Сегодня, 15:40
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Прохор Шаляпин объяснил, почему опубликовал объявление о поиске работы

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По словам музыканта, это было связано с рекламной интеграцией.

Российский певец Прохор Шаляпин объяснил, почему опубликовал объявление о поиске работы. Об этом он рассказал телеканалу "360".

В СМИ появилась информация, что музыкант опубликовал в своем аккаунте в соцсети объявление о поиске вакансий. По словам Шаляпина, это было связано с рекламной интеграцией, а он сам не нуждается в дополнительной работе. Он также отметил, что ему не подойдет уровень зарплаты на телеканале.

Ранее операторы мобильной связи заявили, что перебои не связаны с их работой.

Фото: ВКонтакте / Прохор Шаляпин

Теги: музыкант, объявление, поиск работы, прохор шаляпин
Категории: Лента новостей, Культура,

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