По словам музыканта, это было связано с рекламной интеграцией.

Российский певец Прохор Шаляпин объяснил, почему опубликовал объявление о поиске работы. Об этом он рассказал телеканалу "360".

В СМИ появилась информация, что музыкант опубликовал в своем аккаунте в соцсети объявление о поиске вакансий. По словам Шаляпина, это было связано с рекламной интеграцией, а он сам не нуждается в дополнительной работе. Он также отметил, что ему не подойдет уровень зарплаты на телеканале.

Ранее операторы мобильной связи заявили, что перебои не связаны с их работой.

Фото: ВКонтакте / Прохор Шаляпин