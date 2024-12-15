Российский певец Прохор Шаляпин объяснил, почему опубликовал объявление о поиске работы. Об этом он рассказал телеканалу "360".
В СМИ появилась информация, что музыкант опубликовал в своем аккаунте в соцсети объявление о поиске вакансий. По словам Шаляпина, это было связано с рекламной интеграцией, а он сам не нуждается в дополнительной работе. Он также отметил, что ему не подойдет уровень зарплаты на телеканале.
Ранее операторы мобильной связи заявили, что перебои не связаны с их работой.
Фото: ВКонтакте / Прохор Шаляпин
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все