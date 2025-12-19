Ударник Михайловского театра задержан после конфликта в ресторане

Музыкант устроил дебош на Синопской набережной и оказался в отделе полиции.

Ударника Михайловского театра доставили в полицию после инцидента в ресторане на Синопской набережной в Санкт-Петербурге. Об этом "Фонтанке" рассказал источник.

По предварительным данным, накануне вечером музыкант находился в ресторане Cristal, где поужинал, после чего отказался оплачивать счет. Сообщается, что к посетителю подошел менеджер заведения для урегулирования ситуации. После этого мужчина начал разбивать посуду и вступил в драку с сотрудником охраны. Работники ресторана вызвали наряд Росгвардии.

Прибывшие правоохранители доставили ударника в отдел полиции. Там на него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Музыканта оставили в отделении на ночь, утром его отпустили.

Отмечается, что это не первый случай, когда артист попадает в поле зрения полиции. В 2018 году его уже задерживали на Сенной площади после проверки документов. Тогда внимание сотрудников МВД привлек его велосипед. У мужчины не оказалось документов, и ему предложили проехать в отдел.

В ходе того инцидента житель Петербурга вызвал юриста. В результате обоих доставили в отделение. Ударнику оформили протокол о мелком хулиганстве, а его защитнику — о неповиновении требованиям полиции. Суд освободил музыканта от ответственности, а юриста оштрафовал на одну тысячу рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тельмана произошла смертельная драка с участием девятиклассника.

Фото: Piter.TV