Суд заблокировал сайт, на котором продавали билеты с наценкой в театра балета Эйфмана

В театре считают такую деятельность незаконной.

Петроградский районный суд признал запрещенным сайт, на котором продавались билеты на мероприятия Академического театра балета Бориса Эйфмана. Об этом 22 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Иск подали представители театра. Дело в том, что учреждение не имеет каких-либо договорных отношений с сайтом, а, значит, действия владельца Интернет-ресурса незаконны. Кроме того, билеты продавались в 2 раза дороже от реальной цены.

Суд удовлетворил требования иска.

Список всех театров и их официальных сайтов можно посмотреть на сайте комитета по культуре.

Фото: ВКонтакте / Театр балета Бориса Эйфмана / Евгений Матвеев