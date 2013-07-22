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Суд заблокировал сайт, на котором продавали билеты с наценкой в театра балета Эйфмана
Сегодня, 17:54
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Суд заблокировал сайт, на котором продавали билеты с наценкой в театра балета Эйфмана

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В театре считают такую деятельность незаконной.

Петроградский районный суд признал запрещенным сайт, на котором продавались билеты на мероприятия Академического театра балета Бориса Эйфмана. Об этом 22 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Иск подали представители театра. Дело в том, что учреждение не имеет каких-либо договорных отношений с сайтом, а, значит, действия владельца Интернет-ресурса незаконны. Кроме того, билеты продавались в 2 раза дороже от реальной цены.

Суд удовлетворил требования иска. 

Список всех театров и их официальных сайтов можно посмотреть на сайте комитета по культуре. 

Фото: ВКонтакте / Театр балета Бориса Эйфмана / Евгений Матвеев

Теги: поддельный сайт, театр эйфмана, театра балета
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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