Защитники дома Басевича требуют возбудить дело против Театра Эйфмана

Здание находится в ведении театра.

В четверг, 20 мая, в сообществе "Спасти дом Басевича" в соцсети появилась запись о подаче заявления о возбуждении уголовного дела против руководства Театра Бориса Эйфмана.

Градозащитники требуют Следственный комитет начать разбирательство по статье 293 УК РФ ("Халатность"), поскольку исторический дом Басевича находится ведении театра. По мнению активистом, театр "клоняется от своих обязанностей по содержанию здания в надлежащем состоянии: в нём не проводятся противоаварийные работы, не пресекается доступ в него посторонних лиц".

Ранее мы писали, что очередной пожар в доме Басевича может привести к сносу здания. Стоит отметить, что в предыдущий раз дом Басевича горел месяц назад, 18 апреля. Тогда пожар распространился на площади в 80 кв. метров.

В результате пожара здание было существенно повреждено. Таким образом Санкт-Петербургу, являющемуся его собственником, был нанесен ущерб, с точки зрения Уголовного кодекса трактуемый как особо крупный - более семи миллионов пятисот тысяч рублей. Это - не считая затраты на пожаротушение. отмечают в сообществе

Фото: vk.com/basevish_sos