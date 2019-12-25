Очередной пожар в доме Басевича может привести к сносу здания

В Петербурге вновь произошло возгорание дома Басевича, признанного памятником архитектурного наследия. По информации регионального управления МЧС, пожару был присвоен номер сложности 1-БИС.

Стоит отметить, что в предыдущий раз дом Басевича горел месяц назад, 18 апреля. Тогда пожар распространился на площади в 80 кв. метров.

В настоящее время здание расселено и заброшено, однако оно признано объектом культурного наследия и находится под государственной защитой, поэтому снести дом нельзя. При этом пожары в нем происходят регулярно. Например, возгорания были зафиксированы 11 июня, а также 12 и 13 июля 2020 года.

По мнению активистов-градозащитников, пожары в доме Басевича происходят не просто так. Территория, по их информации, якобы отдана под застройку, а снести само здание можно, только если ему будет нанесен непоправимый ущерб, в частности, от огня. При этом активисты убеждены, что архитектурный памятник ещё можно отреставрировать.

Петербургские чиновники придерживаются другого мнения, поскольку полный снос обойдется дешевле, чем реставрация. В начале прошлого года архитектурное бюро "Проектная культура" предложило свой проект реставрации, однако местные жители его раскритиковали. В итоге документы были пересмотрены.

Стоит отметить, что компания ранее носила название "Владимир Григорьев и партнеры" и возглавлялась Владимиром Григорьевым. После того, как он занял должность руководителя Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга, фирма сменила название и продолжила работать.

Одобренный Григорьевым новый проект реконструкции дома Басевича был вновь раскритикован петербуржцами. В КГА и КГИОП согласны, как предлагается проектом, снести основную часть здания с сохранением фасада, но горожане выступают против. Спустя год проблема продолжает сохраняться, а памятник архитектуры периодически продолжает гореть.

Фото: Piter.TV