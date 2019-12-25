В Петербурге осудили мужчину, ударившего полицейского дверью

Буйный гражданин отказался идти в комнату для задержанных и оказал сопротивление.

Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении мужчины, который применил насилие в отношении представителя власти. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Уголовное дело возбудили по статье 318 УК РФ. Находясь в дежурной части, буйный гражданин отказался идти в комнату для задержанных и оказал сопротивление, ударив сотрудника полиции дверью по руке. Потерпевший отделался кровоподтеком запястья.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 месяца и 5 суток в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы писали, что мужчину, ударившего полицейского, задержали в Петербурге.

Фото: Piter.TV