Мужчину, ударившего полицейского, задержали в Петербурге

Молодого человека подозревали в употреблении наркотиков.

В пятницу, 3 апреля, сотрудники правоохранительных органов остановили молодого человека, заподозрив его в употреблении наркотиков. Однако задержанный решил дать отпор полицейским. О случившемся рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Негодяй ударил сотрудника в лицо. К счастью травма оказалась несерьезной. Злоумышленника, который попытался скрыться, задержали и доставили в отдел полиции.

Ранее мы писали, что молодой петербуржец избил таксиста и отобрал у него телефон.

Фото: pixabay