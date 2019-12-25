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Мужчину, ударившего полицейского, задержали в Петербурге
Сегодня, 16:48
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arteliseev

Мужчину, ударившего полицейского, задержали в Петербурге

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Молодого человека подозревали в употреблении наркотиков.

В пятницу, 3 апреля, сотрудники правоохранительных органов остановили молодого человека, заподозрив его в употреблении наркотиков. Однако задержанный решил дать отпор полицейским. О случившемся рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Негодяй ударил сотрудника в лицо. К счастью травма оказалась несерьезной. Злоумышленника, который попытался скрыться, задержали и доставили в отдел полиции.

Ранее мы писали, что молодой петербуржец избил таксиста и отобрал у него телефон.

Фото: pixabay

Теги: задержание, полицейский, удар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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