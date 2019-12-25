Молодой петербуржец избил таксиста и отобрал у него телефон

У потерпевшего диагностировали множественные ушибы мягких тканей головы.

Ранним утром 29 марта в Невском районе Петербурга произошел конфликт между пассажиром и водителем такси. Как стало известно Piter.TV, вместо оплаты проезда 26-летний петербуржец избил и ограбил 62-летнего таксиста, прибывшего в Россию из Республики Беларусь.

Конфликт произошел на пересечении Дальневосточного проспекта и Зольной улицы. Молодой человек несколько раз ударил оппонента по голове, а затем отобрал у него мобильный телефон Xiaomi стоимостью 10 тысяч рублей. Полицию вызвал проезжающий мимо очевидец происшествия.

Правоохранители задержали пассажира такси, телефон изъяли. Потерпевший самостоятельно обратился в травмпункт. Медики диагностировали у него множественные ушибы мягких тканей головы. После оказания медпомощи таксиста отпустили домой.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Ранее мы писали, что массовую драку устроили в "Дикси" на Обводном канале.

Фото: Piter.TV