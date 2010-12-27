СПбГУ заявил об увольнении Олега Соколова

Также университет намерен бороться с насилием со стороны преподавателей.

Санкт-Петербургский государственный университет заявил о прекращении деловых отношений со скандально прославившимся доцентом Олегом Соколовым. Такие сведения дала пресс-служба вуза. По словам представителей университета, преподаватель будет уволен, а его академическую нагрузку распределят между собой другие преподаватели.

Пресс-служба отмечает, что жалобы студентов на рукоприкладство со стороны Соколова – неправда. Анонимные опросы, проводимые университетом, выясняли лишь положительные отзывы на доцента. Также информация о том, что Соколов после конфликта с ученым Понасенковым о заимоствованиях в научных работах избивал студентов на лекциях и грозил убийствами, не имеет почвы. Судебное разбирательство также не выявило нарушений в научных исследований. Однако однажды Соколов привлекался к дисциплинарной ответственности по решению комиссии по этике за резкость в адрес одного из слушателей.

Инцидент 10-летней давности с другой пострадавшей студенткой в университете объясняют отсутствием возможности связаться с жертвой, что повлекло замятие истории. На данный момент вуз работает на предотвращение подобных ситуаций и поддерживает инициативы о том, чтобы руководство образовательных учреждений передавали информацию правоохранительным органам о случившемся насилии со стороны собственных сотрудников.

Тем временем, адвокат Соколова: мы будем обжаловать решение суда.

Фото: vk.com/against_tartuffe