У профессора СПбГУ Олега Соколова на суде случилась истерика

Он просил "не мучать его" и призвал к прощению.

В понедельник, 11 ноября, в Октябрьском районном суде рассматривают дело доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в жестоком убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Как передает корреспондент Piter.TV, во время рассмотрения дела у подсудимого случилась истерика. Он попросил "не мучать" его и призвал к прощению. Суд объявил перерыв, чтобы дать Соколову успокоиться.

Отмечается, что Соколов согласен на арест и плачет. Он заявил, что они с убитой Анастасией любили друг друга и хотели пожениться. "Она прекрасная женщина, но в последнее время начала странно реагировать на моих детей и агрессировать на них", - отметил подсудимый.

Убийство произошло 7 ноября. Во время конфликта 63-летний Олег Соколов схватил ружье и застрелил свою возлюбленную 24-летнюю Анастасию Ещенко. Далее мужчина при помощи пилы расчленил останки и хотел избавиться от тела.

9 ноября подсудимый упал в Мойку. При нем обнаружили руки убитой девушки, в его квартирне нашли само тело.

Ранее знакомая пары рассказала подробности романа историка СПбГУ Олега Соколова и Анастасии Ещенко.

Фото: Telegram / 1703

Видео: Piter.TV