Стали известны подробности романа историка СПбГУ Олега Соколова и Анастасии Ещенко

Знакомая девушки рассказала, что убитая буквально смотрела ему в рот.

Стали известны подробности романа историка СПбГУ Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко. Знакомая девушки рассказала, что убитая буквально смотрела доценту в рот и прекрасно знала о том, что у него есть жена и двое маленьких детей. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Известно, что еще до поступления в СПбГУ Ещенко училась на отлично в школе и сдала ЕГЭ на 100 баллов. Она была обладательницей множества наград за олимпиады, и многие завидовали ее феноменальной памяти.

Роман 24-летней девушки и 63-летнего доцента начался три года назад. Судя по всему, преподаватель и студентка сошлись на любви к истории. Знакомая Анастасии охарактеризовала Соколова как эксцентричного, но не агрессивного человека. Он страстно увлекался эпохой Наполеона, а самого императора превозносил.

Женщина заявила, что убитая была влюблена в мужчину, как студентка в преподавателя. На всех совместных выходах она "с благоговением смотрела ему в рот".

Доцента кафедры истории нового и новейшего времени СПбГУ Олега Соколова задержали 10 ноября по подозрению в убийстве девушки. Мужчина застрелил студентку и распилил ее на части. Пытаясь утопить руки Ещенко в реке Мойке, он сам упал в воду. В настоящее время Соколов находится в Мариинской больнице в тяжелом состоянии. Расследование продолжается.

Видео: Piter.TV