Подозреваемый в убийстве студентки доцент СПбГУ попал в больницу

В квартире преподавателя нашли частично расчлененное женское тело.

Доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в жестоком убийстве студентки, госпитализировали в Мариинскую больницу. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова представителей справочной службы лечебного учреждения.

В ночь на 9 ноября 63-летний преподаватель попал на записи камер наружного видеонаблюдения. На них можно увидеть, как Соколов выкидывает в Мойку пакеты, с частями тела убитой девушки.

Убийство произошло, в четверг, 7 ноября, в квартире историка на набережной реки Мойки, 82. Доцент застрелил свою жертву из мелкокалиберного ружья.

Преступление произошло во время домашней ссоры. Предположительно, конфликт возник из-за неприязненного отношения убитой Анастасии Ещенко к дочерям подозреваемого. Известно, что 8 ноября, Соколов принимал у себя гостей. Труп женщины все это время находился в квартире.

На допросе доцент СПбГУ признался в содеянном. Он рассказал, что хотел избавиться от останков при помощи пилы. В ночь на 9 ноября он сбросил в реку ноги убитой, а следом хотел отправить руки. Однако из-за потери координации, вызванной алкогольным опьянением, сам упал в воду.

Ранее мы писали, что расчленившему студентку доценту СПбГУ пытаются скостить срок.

Видео: Piter.TV