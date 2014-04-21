Расчленившему студентку доценту СПбГУ пытаются скостить срок

Защита хочет, чтобы Соколова судили по более "щадящей" статье.

Сторона защиты доцента исторического факультета СПбГУ планирует добиться для Олега Соколова более легкого наказания. Они попытаются убедить судью, что обвиняемый совершил убийство из-за сильного душевного волнения, вызванного ревностью к Анастасии Ещенко. "Фонтанка.ру" добавила, что добиваться признания невменяемости они не будут.

У защиты есть вполне жизнеспособный план представить потерпевшую в выгодном для подозреваемого свете – молодой женщиной, изводившей его ревностью комментируют близкие к следствию источники

Отметим, что юристы надеются переквалифицировать дело со статьи 105 на 107-ую - "убийство в состоянии аффекта". Она предусматривает наказание в виде исправительных работ и тюремного срока до трех лет. Делом занимаются специалисты из адвокатской коллегии "Почуев, Зельгин и партнеры". Основной адвокат - Александр почуев заметил, что его подзащитный сейчас находится в шоковом состоянии.

После заседания 11 ноября суд назначит Соколову прохождение психолого-психиатрическую экспертизы.

Ранее Piter.tv писал Его личный Ватерлоо. Что известно об Олеге Соколове – преподавателе СПбГУ, подозреваемом в убийстве.

Фото и видео: Piter.tv