Расчленившему студентку доценту СПбГУ пытаются скостить срок

Сторона защиты доцента исторического факультета СПбГУ планирует добиться для Олега Соколова более легкого наказания. Они попытаются убедить судью, что обвиняемый совершил убийство из-за сильного душевного волнения, вызванного ревностью к Анастасии Ещенко. "Фонтанка.ру" добавила, что добиваться признания невменяемости они не будут.
У защиты есть вполне жизнеспособный план представить потерпевшую в выгодном для подозреваемого свете – молодой женщиной, изводившей его ревностью
комментируют близкие к следствию источники
Отметим, что юристы надеются переквалифицировать дело со статьи 105 на 107-ую - "убийство в состоянии аффекта". Она предусматривает наказание в виде исправительных работ и тюремного срока до трех лет. Делом занимаются специалисты из адвокатской коллегии "Почуев, Зельгин и партнеры". Основной адвокат - Александр почуев заметил, что его подзащитный сейчас находится в шоковом состоянии.
После заседания 11 ноября суд назначит Соколову прохождение психолого-психиатрическую экспертизы.
Ранее Piter.tv писал Его личный Ватерлоо. Что известно об Олеге Соколове – преподавателе СПбГУ, подозреваемом в убийстве.
Фото и видео: Piter.tv
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