Путин предложил кандидатуру доцента СПбГУ Андрея Бушева на пост судьи Конституционного суда

Через неделю, 7 июня, комитет Совфеда по конституционному законодательству предварительно обсудит кандидатуру Бушева.

Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации доцента Санкт-Петербургского государственного университета и кандидата юридических наук Андрея Бушева на должность суди Конституционного суда РФ. Об этом во вторник, 31 мая, рассказал в своем Telegram-канале сенатор Андрей Клишас.

Через неделю, 7 июня, комитет Совфеда по конституционному законодательству предварительно обсудит кандидатуру Бушева.

Андрей Бушев в 2000 году стал доцентом кафедры коммерческого права юридического факультета СПбГУ. В 1997 году он защитил кандидатскую диссертацию "Акции по законодательству Российской Федерации". На сайте факультета заявлено, что Бушев возглавлял юридические департаменты в компаниях, принадлежащих крупным международным концернам. Кроме того, он был судьей от России при ЕСПЧ и участвовал в том числе в рассмотрении дела бывших миноритариев ЮКОСа.

Ранее мы писали, что Алексей Кудрин покинул пост декана факультета свободных искусств СПбГУ. Сегодня обязанности декана факультета свободных искусств временно исполняет профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Нина Савченкова.

Фото: Вконтакте / Юрфак СПбГУ – второе высшее