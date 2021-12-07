Алексей Кудрин покинул пост декана факультета свободных искусств СПбГУ

Сегодня обязанности декана факультета свободных искусств временно исполняет профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Нина Савченкова.

В понедельник, 30 мая, стало известно, что Алексей Кудрин покинул пост декана факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В пресс-службе сообщили, что 13 мая Кудрин направил руководству университета заявление об отказе участвовать в очередных выборах декана. Его срок истек 29 мая. Из-за отсутствия кандидатов выборы декана факультета признаны не состоявшимся.

Сегодня обязанности декана факультета свободных искусств временно исполняет профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Нина Савченкова.

По словам первого проректора Елены Черновой, будут объявлены новые выборы. В ближайшее время она проведет совещание с заведующими кафедрами факультета свободных искусств и наук, где обсудит вопросы организации их работы.

Ранее мы писали, что экс-декану факультета СПб ГУГА Волкову вынесли третий приговор по делу о взятке. Бывший декан помог поступить студенту без вступительных.

Фото: Вконтакте / Алексей Кудрин

