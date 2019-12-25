Этот год станет для факультета свободных искусств СПбГУ последним

Фаультет свободных искусств Санкт-Петербургского государственного университета закроется в следующем году. Об этом сообщил преподаватель Виктор Мазин в своем tg-канале
Информацию о прекращении работы факультета объявил председатель комиссии по модернизации учебного плана, директор института философии СПбГУ Никита Кузнецов.
Пока нет информации о том, на какие направления переведут студентов и преподавателей факультета. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: экс-декан факультета Кудрин рассказал, зачем России нужен университет свободных искусств и наук.
Фото: Вконтакте / СПбГУ
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