Он отмечает, что в основе образования будут лежать классическая образовательная триада, а также soft skills.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал, зачем России нужен университет свободных искусств и наук. Об этом он порассуждал в своей колонке, которую публикует РБК.

По его словам, России необходим рывок, который она может осуществить за счёт "свободного, инновационного, критического мышления, командной работы, креативности". Кудрин отмечает, что специалистов, у которых развиты данные навыки, готовят в программах свободных искусств и наук. Он считает, что в России пора масштабировать уже имеющиеся практики и создать для них целый университет.

Античная традиция свободных искусств и наук, artes liberales — liberal arts, лежит в основе не только классического университетского образования, но и всей мировоззренческой системы современной культуры. Алексей Кудрин, глава Счётной палаты

Он отмечает, что в основе образования будут лежать классическая образовательная триада, а также soft skills, которые будут сочетаться с основами естественно-научного, математического знания.

Ранее Кудрин заявил о начале третьей волны COVID-19 в России.

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