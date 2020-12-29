Кудрин заявил о начале третьей волны COVID-19 в России

Кудрин рассказал, что власти уже приняли решение продлить антикризисные меры.

Наступивший год будет ненамного легче прошедшего: начинается третья волна пандемии и, возможно, она будет не слабее второй. С таким заявлением выступил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

То, что мы видим в европейских странах – оно, как правило, позже приходит и к нам, - это третья волна. <…> расслабиться не удастся, благоприятного режима не будет. Алексей Кудрин, глава Счетной палаты РФ

Кудрин рассказал, что власти уже приняли решение продлить антикризисные меры, которые действовали в прошлом году.

Также Кудрин заявил, что доллар в ближайшие 30-50 лет останется мировой резервной валютой.