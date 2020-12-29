Кудрин заявил, что доллар в ближайшие 30-50 лет останется мировой резервной валютой

Эксперт также порассуждал о влиянии китайской национальной валюты на мировую экономику.

Алексей Кудрин спрогнозировал сохранение ведущей роли доллара на долгие годы. Об этом глава Счетной палаты России рассказал на Гайдаровском форуме. Эксперт считает, что американская валюта останется мировой резервной валютой на ближайшие 30-50 лет.

Американская валюта как мировая резервная валюта будет превалировать еще долго, и не менее 30-40 и 50 даже лет она будет оставаться основной. Китайская валюта пока не станет мировой резервной валютой Алексей Кудрин, глава Счетной палаты России

Специалист уточнил, что на данный момент Китай не может обеспечить свободу движения капитала в свое государство и свободное определение активов внутри страны. По мнению Кудрина, местной статистике в мировом сообществе "не доверяют".

То есть китайская экономика для нас немножко неопределенная величина, чуть-чуть "черный ящик", несмотря на ведущие передовые компании, которые имеют листинг на мировых биржах Алексей Кудрин, глава Счетной палаты России

Чиновник добавил, что влияние национальной китайской валюты на мировую экономику можно прогнозировать не раньше, чем через 30 лет.

Кудрин допустил увеличение доли государства в частных компаниях.

Видео: YT / РАНХИГС