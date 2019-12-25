Глава СП России написал об этом в собственном Twitter-аккаунте.

Алексей Кудрин заразился коронавирусом. Об этом глава Счетной палаты России рассказал подписчикам в Twitter-аккаунте. По словам чиновника, он начал принимать соответствующее лечение и ушел на самоизоляцию. Свое самочувствие Кудрин оценил как "сносное".

Зацепило и меня: положительный тест на ковид Алексей Кудрин, глава Счетной палаты России

Напомним, что в конце ноября Кудрин заявил о том, что вторая волна пандемии коронавируса может увеличить число безработных в стране. Ранее уровень безработицы прогнозировалась на 8-10 процентах, но этого показателя удалось избежать благодаря мерам поддержки, которые предприняло правительство.

Фото: YouTube/Общероссийский гражданский форум.