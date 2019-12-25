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Алексей Кудрин заразился коронавирусом
Сегодня, 10:05
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lesjasap

Алексей Кудрин заразился коронавирусом

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Глава СП России написал об этом в собственном Twitter-аккаунте.

Алексей Кудрин заразился коронавирусом. Об этом глава Счетной палаты России рассказал подписчикам в Twitter-аккаунте. По словам чиновника, он начал принимать соответствующее лечение и ушел на самоизоляцию. Свое самочувствие Кудрин оценил как "сносное".

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Алексей Кудрин, глава Счетной палаты России

Напомним, что в конце ноября Кудрин заявил о том, что вторая волна пандемии коронавируса может увеличить число безработных в стране. Ранее уровень безработицы прогнозировалась на 8-10 процентах, но этого показателя удалось избежать благодаря мерам поддержки, которые предприняло правительство.

Фото: YouTube/Общероссийский гражданский форум.

Теги: алексей кудрин, счетная палата
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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