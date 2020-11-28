Эксперт напомнил, что по стране движется вторая волна пандемии.

Алексей Кудрин рассказал, на каком уровне находится безработица в России. Об этом глава Счетной палаты рассказал в рамках выступления на "Общероссийском гражданском форуме - 2020". По мнению чиновника, уровень безработицы в России на данный момент находится на умеренном уровне. Эту ситуацию эксперт связывает с теми действиями, которые предпринимает правительство.

Мои прогнозы не сбылись благодаря действиям государства. Я ожидал, что безработица в среднем (в 2020 году - ред.) будет около 8% и в крайнем - до 10%. Сейчас безработица чуть ниже 7%, она чуть-чуть даже символически в последние два месяца сократилась Алексей Кудрин, глава Счетной палаты

По мнению чиновника, рост безработицы может произойти из-за распространения второй волны коронавируса. Из-за этого правительству может потребоваться предпринимать новые меры поддержки экономики и населения.

Кудрин: треть компаний МСП может прекратить работу в результате второй волны пандемии.

Фото и видео: YouTube/Общероссийский гражданский форум