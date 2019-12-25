Кудрин считает, что режим дистанционной работы может стать революцией в госслужбе

Глава СП добавил, что ситуация также коснется частного сектора.

Алексей Кудрин считает, что режим дистанционной работы может стать революцией в государственной службе. Об этом глава Счетной палаты России рассказал в рамках выступления на "Общероссийском гражданском форуме - 2020". Чиновник уточнил, что удаленка для сотрудников может сохраниться и после завершения пандемии коронавируса.

Произойдет, наверное, революция в госслужбе, потому что, я думаю, после пандемии мы в значительной степени разрешим и сохраним режим в удаленном формате. Наверное, сделаем более, может быть, эффективно Алексей Кудрин, глава Счетной палаты

Эксперт напомнил, что госслужба считается консервативной системой, но даже в ней должны происходить существенные изменения. Он добавил, что ситуация также коснется частного сектора.

Кудрин спрогнозировал спад российской экономики на 4,5% в 2020 году.

Фото и видео: YouTube/Общероссийский гражданский форум

