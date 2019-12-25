Кудрин: треть компаний МСП может прекратить работу в результате второй волны пандемии

Глава СП рассказал о необходимых мерах поддержки для бизнес-индустрии.

Алексей Кудрин заявил о том, что треть компаний малого и среднего бизнеса в России может прекратить работу в результате второй волны пандемии коронавируса. Своими прогнозами глава Счетной палаты поделился в рамках выступления на "Общероссийском гражданском форуме - 2020".

Я согласен с сложным положением малого и среднего бизнеса. Предполагается, что треть его с учетом второй волны может остановиться. Может быть, даже это минимум Алексей Кудрин, глава Счетной палаты России

По мнению чиновника, государство должно значительно расширить меры поддержки для предпринимателей. Он надеется, что правительство существенно поддержит малый и средний бизнес, а также население. По его словам, ресурсы для этого в бюджете страны имеются.

Кудрин считает, что режим дистанционной работы может стать революцией в госслужбе.

Фото: YouTube/Общероссийский гражданский форум