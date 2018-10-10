Госдолг России в 2025 году вырос на 21%

Эксперты рассказали о значимых финансовых показателях страны за прошлый год.

Государственный долг России за 2025 год увеличился на на 6,1 триллиона рублей (21 процента) и составил 35,1 триллиона рублей. Соответствующие статистические данные приводятся в материалах, предоставленных Счетной палатой о ходе исполнения федерального бюджета и консолидированных бюджетов регионов за прошлый год. Аналитики пояснили, что Установленные на 1 января 2026 года верхние пределы внутреннего и внешнего госдолга РФ, а также долга по государственным гарантиям не превышены, заключили в ведомстве.

При этом внутренний долг вырос на 6,9 трлн рублей (на 29,1 процента) - до 30,7 трлн рублей, а внешний долг (в рублевом эквиваленте) снизился на 818,4 млрд рублей (на 15,4 процента) - до 4,5 трлн рублей. документа Счетной палаты РФ

Эксперты уточнили, что федеральные расходы на обслуживание государственного долга составили в 2025 году 3,2 триллиона рублей (99,9 процентов от показателя сводной бюджетной росписи). В материалах говорится о том, что для правительства финансовые поступления нефтегазовых доходов сократились по сравнению с 2024 годом на 2,7 триллиона рублей (или на 23,8 процентов). Такая ситуация связана с тем, что падает стоимость нефти, которая используется для расчета налогов, и среднего обменного курса американского доллара по отношению к российской национальной валюте. Вместе с этим успешно сформированы дополнительные нефтегазовые доходы в объеме 84,1 миллиарда рублей.

Госдолг США впервые превысил $39 трлн.

