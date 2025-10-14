Госдолг США впервые превысил $39 трлн

В октябре 2025 года он превысил отметку $38 трлн.

Государственный долг американской администрации впервые в истории превысил отметку в 39 триллионов долларов. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы местного министерства по финансам. Профильное ведомство опубликовало данные о том, что суверенный долг страны в настоящее время составляет 39,03 триллиона долларов. Речь идет о показателе, превышающем отметку в 114,1 тысяч долларов на каждого жителя страны.

Согласно прогнозам от западных экспертов, в течение следующего десятилетия госдолг у США вырастет примерно до 120 процентов от национального уровня ВВП. Такая ситуация означает, что задолженность федерального правительства превысит годовой объем производства всей экономической системы. В ежегодном режиме Вашингтон тратит на выплату процентов по госдолгу почти 970 миллиардов долларов. Эта сумма больше той, что чиновники направляют на развитие военной сферы. С 2020 года объем профильных вырос в три раза.

Отметим, что высокий уровень госдолга вынуждает американское правительство тратить больше средств на выплату процентов, оставляя меньше ресурсов на инфраструктуру, образование, медицинское страхование и социальные программы для населения. В том случае, если инвесторы начнут рассматривать долг США как более рискованный, то процентные ставки в стране могут еще больше вырасти. После этого увеличатся затраты на заимствования для развития бизнеса и финансовых вложений.

Госдолг Петербурга снизился до 71,2 млрд рублей после погашения бумаг.

Фото: pxhere.com