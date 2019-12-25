Российский государственный долг в 2026 году находится на самом низком уровне среди всех стран-членов "Большой двадцатки" (G20). Соответствующими данными поделился журналист новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на изученные сведения, полученные от Международного валютного фонда. Согласно данным журналиста, сейчас госдолг Москвы составляет 19,1 процент от национального уровня ВВП. В то же время Турция занимает вторую строчку рейтинга с показателем 25,5 процентов. На третьей позиции расположилась Саудовская Авария с 32,1 процентами.

Антилидером данного рейтинга среди стран "двадцатки" по-прежнему остается Япония. Ее государственный долг которой достиг отметки в 204,4 процентов от ВВП страны. Второе с конца место занимает Италия (138,4 процентов), а третье - США (125,8 процентов). Отметку в 100 процентов от уровня своего ВВП превысили также Франция (118,4 процентов), Канада (110,7 процента), КНР (106,9 процентов), Великобритания (103,6 процентов.

МВФ прогнозирует энергокризис в Европе в случае продолжения войны на Ближнем Востоке.

