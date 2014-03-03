Госдолг Петербурга снизился до 71,2 млрд рублей после погашения бумаг

В Петербурге уменьшили объем государственного долга и раскрыли его актуальную структуру.

В Санкт-Петербурге уменьшился объем государственного долга. Как сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников, долг сократился на 8 процентов и составил 71,2 миллиарда рублей. Снижение произошло за счет погашения части номинальной стоимости государственных облигаций на сумму 6,3 миллиарда рублей.

По предоставленным данным, структура государственного долга включает государственные облигации и инфраструктурные бюджетные кредиты. Доля государственных облигаций составляет 30 процентов при средней ставке купона 6,5 процента годовых. Доля инфраструктурных бюджетных кредитов составляет 70 процентов со ставкой 3 процента годовых.

Отношение объема государственного долга к плановым доходам бюджета находится на уровне 5,2 процента. По словам Корабельникова, этот показатель является одним из самых низких среди субъектов Российской Федерации.

Фото: Piter.TV