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Кудрин: Россия должна будет заместить нефтяной экспорт другим

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Эксперт объяснил, что вызов для РФ наступит в 2030-ых годах.

Алексей Кудрин считает, что Россия должна будет заместить нефтяной экспорт другим в 2030-х годах. Об этом глава Счетной палаты России рассказал на "Общероссийском гражданском форуме - 2020". Чиновник уточнил, что к этому времени потребление нефтяных ресурсов в мире начнет существенно снижаться.

По прогнозам всех ведущих агентств, которые прогнозируют потребление нефти и нефтересурсов, энергетики, от 2025 года до примерно 2032-2033 годов придется пик потребления нефти в мире. А дальше потребление будет снижаться

Алексей Кудрин, глава Счетной палаты России

По мнению эксперта, для Москвы ситуация жесткая и является двойным вызовом. Кудрин добавил, что из-за глобального кризиса некоторые страны смогут уйти дальше, а остальные - не справиться с обстоятельствами.

Кудрин рассказал, на каком уровне находится безработица в России.

Фото и видео: YouTube/Общероссийский гражданский форум

Теги: алексей кудрин, нефть, экспорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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