Япония за первое полугодие сократила импорт СПГ из РФ на 3,3%

В Минфине Японии привели данные об импорте и экспорте с Россией.

Власти в Токио за первые шесть месяцев 2025 года сократили объемы импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России на 3,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом говорится в статистических данных, опубликованных министерством по финансам в Японии. Иностранные чиновники заметили, что закупки российского угля в стране сократились на 12,3 процента. Однако Япония все еще является одним из крупнейших в мире импортеров сжиженного газа. Из России за первое полугодие текущего года она получила порядка девяти процентов от всего импорта СПГ. На энергетические ресурсы, одну из основных товарных категорий в товарообороте двух стран, приходится 66,8 процентов импорта Японии из РФ.

Также Япония за первые шесть месяцев 2025 года сократила на 12,9 процентов поставки в Россию легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Показатели по отправке запчастей также упали до уровня в 9,9 процентов. Эти категории считаются ключевыми в товарообороте между двумя государствами, так как на них приходится около 58,7 процентов от всего японского экспорта в Россию. За первые шесть месяцев 2025 года Япония нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из России на 7,8 процентов. На данную категорию приходится 15 процентов от всего японского импорта из России. Вместе с тем поставки российских зерновых за тот же период увеличились на 33,9 процентов, овощей - на 23,4 процента.

Япония намерена рассматривать в рамках G7 возможные новые санкции против РФ.

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