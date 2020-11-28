Частично они могут быть поглощены.

Алексей Кудрин допустил увеличение доли государства в частных компаниях. Такое предположение глава Счетной палаты выдвинул в рамках своего выступления на "Общероссийском гражданском форуме - 2020". Чиновник отметил, что такое решение правительство будет связано с мерами поддержки.

К сожалению, да...У нас, наверное, будут поглощения и, скорее всего, даже уже идут или вот-вот будут....Я хочу сказать, нет такого огосударствления в этом цикле Алексей Кудрин, глава Счетной палаты

По мнению эксперта, частично возможны поглощения частных компаний государственными. Однако в этом случае роль государства будет меньше, чем та, что была в 2008-2009 годах.

Кудрин считает нужным увеличить расходы на образование.



Фото и видео: YouTube/Общероссийский гражданский форум