Глава СП рассказал о необходимости обратить внимание на экономику знаний.

Алексей Кудрин считает нужным увеличить расходы на образование. Об этом глава Счетной палаты рассказал в рамках выступления на "Общероссийском гражданском форуме - 2020". Чиновник уверен, что государству следует увеличить долю расходов на поддержание новых отраслей экономики, включая экономику знаний.

Вынуждены будем существенно увеличить. Другого выбора не будет. Эта новая структура поддержки, новая структура будущей экономики должна быть в фокусе поддержки правительства. Мы ее пока не увидели в окончательном виде Алексей Кудрин, глава Счетной палаты России

Чиновник добавил, что проект нужно будет принять в течение следующих трех-четырех лет. Изменения в государственной поддержки, по словам Кудрина, будут связаны с реалиями следующих 10,15, 20 лет, которые произойдут в том числе и в России.

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