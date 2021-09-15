Алексей Кудрин уволился из СПбГУ по собственному желанию

Это произошло через месяц после того, как факультет свободных искусств и наук СПбГУ остался без декана.

Алексей Кудрин был уволен из Санкт-Петербургского госуниверситета по собственному желанию. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил проректор по организации работы с персоналом вуза Владимир Еремеев.

Это произошло через месяц после того, как факультет свободных искусств и наук СПбГУ остался без декана. О том, что выборы декана факультета свободных искусств и наук признаны несостоявшимися, в СПбГУ сообщили 30 мая. Единственным претендентом был Алексей Кудрин, отказавшийся от участия. 29 мая срок его полномочий истёк, исполняющим обязанности декана назначили профессора кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Нину Савченкову.

Ранее мы писали, что Алексей Кудрин покинул пост декана факультета свободных искусств СПбГУ.

Фото: Вконтакте / Алексей Кудрин