Экс-декану факультета СПб ГУГА Волкову вынесли третий приговор по делу о взятке

Бывший декан помог поступить студенту без вступительных.

В Петербурге огласили еще один приговор в отношении бывшего декана заочного факультета СПб ГУГА. Он был признан виновным в получении взятки. Об этом 7 декабря сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Геннадий Волков вместе с покойным преподавателем вуза создали группу не позднее 2017 года и предложили Усику поступить в вуз на заочное обучение без экзаменов за взятку в 70 тыс. рублей. Студента взяли на бюджетную форму обучения по направлению "Организация перевозок и управление на воздушном транспорте".

Волков вину признал в полном объеме. Ленинский районный суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и запретом работать преподавателем в течение года.

За иные эпизоды в отношении него также действуют решения Дзержинского и Ленинского районных судов.

Фото: Piter.TV