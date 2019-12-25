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Экс-декану факультета СПб ГУГА Волкову вынесли третий приговор по делу о взятке
Сегодня, 16:48
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Экс-декану факультета СПб ГУГА Волкову вынесли третий приговор по делу о взятке

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Бывший декан помог поступить студенту без вступительных.

В Петербурге огласили еще один приговор в отношении бывшего декана заочного факультета СПб ГУГА. Он был признан виновным в получении взятки. Об этом 7 декабря сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Геннадий Волков вместе с покойным преподавателем вуза создали группу не позднее 2017 года и предложили Усику поступить в вуз на заочное обучение без экзаменов за взятку в 70 тыс. рублей. Студента взяли на бюджетную форму обучения по направлению "Организация перевозок и управление на воздушном транспорте". 

Волков вину признал в полном объеме. Ленинский районный суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и запретом работать преподавателем в течение года. 

За иные эпизоды в отношении него также действуют решения Дзержинского и Ленинского районных судов. 

Фото: Piter.TV

Теги: взятка, декан, поступление, спбгуга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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