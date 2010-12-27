Бывшая студентка историка-расчленителя рассказала о его домогательствах

Девушка заявила, что обратилась в полицию.

Бывшая студентка расчленителя Олега Соколова рассказала о его домогательствах. В социальной сети "Вконтакте" девушка по имени Дарья Анисович рассказала историю, связанную с именем бывшего доцента СПбГУ. Она объяснила, что преподаватель домогался ее еще во время одной из реконструкций. Тогда студентка смотрела на него восторженно, так как считала талантливым человеком.

Петербурженка объяснила, что Соколов пытался поцеловать ее, когда они с однокурсницами катались на лошадях. Тогда Дарья еле отбилась от приставаний педагога. Экс-студентка напомнила, что в то время у Соколова была еще одна "избранница". Ей повезло меньше: история завершилась ее избиением, и она "еле вырвалась живой". Имя жертвы она не уточнила.

Ранее Понасенков: "Ещенко много знала и могла пойти в полицию".

Фото: Вконтакте/Дарья Анисович

