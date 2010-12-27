Понасенков: "Ещенко много знала и могла пойти в полицию"

Публицист выдвинул свою версию, почему могло произойти преступление.

Российский публицист Евгений Понасенков выдвинул свою версию событий, которые предшествовали убийству Анастасии Ещенко. Свое заявление он опубликовал на YouTube-канале.

Понасенков считает, что убитая девушка слишком много знала. Поэтому одним из мотивов для совершения преступления стало желание уйти от историка. По мнению публициста, Ещенко наверняка знала имена тех, кто "закулисно помогал Соколову". В это число входили чиновники и те, кто мог хранить оружие и "все эти наполеоновские игрушки". После разрыва девушка могла обратиться к журналистам и полицию.

Евгений Понасенков также считает, что "выдуманные научные заслуги" подозреваемого в убийстве Олега Соколова "невозможно скосить". Даже больше — их "необходимо ставить дополнительно под сомнение". При этом защита Соколова пытается оправдать его за счет научных трудов.

Напомним, 9 ноября доцента СПбГУ Олега Соколова задержали по подозрению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. В рюкзаке у мужчины нашли две женские руки и травмат, по месту жительства — останки девушки. На суде историк рассказал, что возлюбленная первая кинулась на него с ножом. 11 ноября Олега Соколова арестовали на два месяца — до 8 января 2020 года.

Ранее адвокат Олега Соколова рассказал новые подробности дела подопечного.

Фото: ВКонтакте / Евгений Понасенков