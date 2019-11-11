Соколов заявил в суде, что аспирантка Ещенко первая напала на него с ножом

По его словам, причина конфликта — упоминание детей.

Историк СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал, что она первая начала конфликт. Подсудимый заявил это в Октябрьском суде Петербурга. Об этом сообщает корреспондеyт Piter.TV.

По словам Соколова, причина конфликта — упоминание детей.

"При упоминании моих детей она начала беситься... Я сказал, что субботу-воскресенье должен провести с детьми. Она пришла в бешенство. Дальше произошло это чудовищное несчастье... Я никогда такого потока агрессии не видел... Нападение с ножом...", —заявил Соколов.

Напоним, что 9 ноября Олег Соколов был задержан по подозрению в убийстве своей студентки, 24-летней Анастасии. В рюкзаке у мужчины нашли две отчленённые женские руки и травматический пистолет, а по месту жительства — останки девушки.

Ранее мы сообщали о том, что подозреваемого в расчленении студентки Соколова арестовали на два месяца.

Видео:Piter.TV