Подозреваемого в расчленении студентки Соколова арестовали на два месяца

Доцент СПбГУ застрелил и распилил на части возлюбленную, аспирантку вуза Анастасию Ещенко.

Подозреваемого в расчленении студентки Олега Соколова арестовали на два месяца. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV из здания Октябрьского районного суда.

Адвокат обвиняемого Александр Почуев просил ограничиться домашним арестом. Соколов пробудет под арестом до 8 января 2020 года.

В ночь на 9 ноября камеры видеонаблюдения зафиксировали 63-летнего профессора, который выкинул в Мойку пакет с частями тела убитой девушки. Само убийство произошло в четверг, 7 ноября. Между обвиняемым и жертвой произошел конфликт, в ходе которого Соколов схватил ружье и застрелил Ещенко. На допросе преподаватель СПбГУ признался в содеянном. Он рассказал, что хотел избавиться от останков, расчленив тело при помощи пилы.

Ранее мы писали, что у профессора СПбГУ Олега Соколова на суде случилась истерика.

Видео: Piter.TV